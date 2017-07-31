"النصرة" تطلب الإفراج عن تاجر مخدرات...وهذا ما تم الاتفاق عليه

آخر تطورات الاتفاق بين النصرة وحزب الله...

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LBCI News Lebanon

الأخبار” أن الاتفاق بين "حزب الله" و"النصرة" برعاية الامن العام سيتم تنفيذه بدءاً من ظهر اليوم، على أن يتم تسليم النصرة 5 موقوفين في السجون اللبنانية، في مقابل تسليمها الأسرى الثلاثة. علمت “” أن الاتفاق بين "حزب الله" و"النصرة" برعاية الامن العام سيتم تنفيذه بدءاً من ظهر اليوم، على أن يتم تسليم النصرة 5 موقوفين في السجون اللبنانية، في مقابل تسليمها الأسرى الثلاثة.

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واشارت الى أنه بعد ذلك، تنطلق القافلة من تخوم وادي حميد إلى جرود فليطا. وبوصولها إلى «المعبر» بين مناطق سيطرة الدولة السورية و«إمارة إدلب الكبرى»، تدخل القافلة على دفعات. ومع كل دفعة، يتم تسليم أحد أسرى حزب الله الخمسة.

وكانت النصرة قد طالبت، بحسب الاخبار، بالإفراج عن أكثر من 20 موقوفاً في السجون اللبنانية وقد أصرت على الإفراج عن سجين لبناني الجنسية يدعى عبد الرحمن زكريا الحسن وهو محكوم بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات، كما صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة الإرهاب.