القوات: سنضع النقاط على الحروف

لفتت مصادر "القوات اللبنانية" لـالى إنّ جلسة مجلس الوزراء غدا "ستكون غنية بالملفّات السياسية، وسيتخللها نقاشات محورية تحت سقفِ الدستور والمؤسسات، وإنّ "القوات" حريصة في كلّ ملف على تأكيد دور الدولة والالتزام بالآليات الدستورية".