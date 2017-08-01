صحف اليوم
01 آب 2017 - 23:23
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القوات: سنضع النقاط على الحروف

"القوات" تستبعَد أن يتحوّل الخلاف الى خلاف سياسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار جلسة الحكومة,القوات اللبنانية,"القوات" تستبعَد أن يتحوّل الخلاف الى خلاف سياسي
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القوات: سنضع النقاط على الحروف
لفتت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" الى إنّ جلسة مجلس الوزراء غدا "ستكون غنية بالملفّات السياسية، وسيتخللها نقاشات محورية تحت سقفِ الدستور والمؤسسات، وإنّ "القوات" حريصة في كلّ ملف على تأكيد دور الدولة والالتزام بالآليات الدستورية".
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