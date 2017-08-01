صحف اليوم
01 آب 2017 - 23:23
01/08/2017 23:23:19
القوات: سنضع النقاط على الحروف
"القوات" تستبعَد أن يتحوّل الخلاف الى خلاف سياسي
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LBCI News Lebanon
لفتت مصادر "القوات اللبنانية" لـ
"الجمهورية"
الى إنّ جلسة مجلس الوزراء غدا "ستكون غنية بالملفّات السياسية، وسيتخللها نقاشات محورية تحت سقفِ الدستور والمؤسسات، وإنّ "القوات" حريصة في كلّ ملف على تأكيد دور الدولة والالتزام بالآليات الدستورية".
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