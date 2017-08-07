صحف اليوم
07 آب 2017 - 23:02
07/08/2017 23:02:07
ماذا نقلت للجيش الطائرة التي حطّت في رياق؟
دعم بريطاني وأميركي للجيش؟
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LBCI News Lebanon
أكّد مصدر عسكري لـ
"الجمهورية"
أن "الأميركيين والبريطانيين يدعمون الجيش في معركته التي يخوضها في الجرود الشرقية بالذخائر والمعدات وهذا أمر ثابت لا لبس فيه، وهم يقدّمون كل ما نحتاجه بسخاء، والأسلحة التي تصل تعتبر أساسية في المعركة".
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