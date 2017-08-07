ماذا نقلت للجيش الطائرة التي حطّت في رياق؟

أكّد مصدر عسكري لـأن "الأميركيين والبريطانيين يدعمون الجيش في معركته التي يخوضها في الجرود الشرقية بالذخائر والمعدات وهذا أمر ثابت لا لبس فيه، وهم يقدّمون كل ما نحتاجه بسخاء، والأسلحة التي تصل تعتبر أساسية في المعركة".