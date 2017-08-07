صحف اليوم
07 آب 2017 - 23:02
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ماذا نقلت للجيش الطائرة التي حطّت في رياق؟

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ماذا نقلت للجيش الطائرة التي حطّت في رياق؟
أكّد مصدر عسكري لـ"الجمهورية" أن "الأميركيين والبريطانيين يدعمون الجيش في معركته التي يخوضها في الجرود الشرقية بالذخائر والمعدات وهذا أمر ثابت لا لبس فيه، وهم يقدّمون كل ما نحتاجه بسخاء، والأسلحة التي تصل تعتبر أساسية في المعركة".
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