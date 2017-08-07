خروج "سرايا أهل الشام" من جرود عرسال...تعقيدات إضافية

تراجع المئات عن الموافقة على المغادرة إلى بلدة الرحيبة السورية

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LBCI News Lebanon

"الشرق الاوسط" أن عملية خروج عناصر تنظيم «سرايا أهل الشام» وآلاف المدنيين الآخرين من جرود عرسال إلى سوريا تعرضت لتعقيدات إضافية، في ظل تراجع المئات عن الموافقة على المغادرة إلى بلدة الرحيبة السورية، الواقعة في القلمون الشرقي بريف دمشق، "منعاً لتهجير آخر"، وهو ما استدعى محادثات بين فعاليات من بلدة عرسال ومسؤول في "حزب الله"، بهدف التوسط لدى النظام السوري لتسوية أوضاع أشخاص كان يرفض عودتهم إلى قراهم في القلمون. ذكرت صحيفةأن عملية خروج عناصر تنظيم «سرايا أهل الشام» وآلاف المدنيين الآخرين من جرود عرسال إلى سوريا تعرضت لتعقيدات إضافية، في ظل تراجع المئات عن الموافقة على المغادرة إلى بلدة الرحيبة السورية، الواقعة في القلمون الشرقي بريف دمشق، "منعاً لتهجير آخر"، وهو ما استدعى محادثات بين فعاليات من بلدة عرسال ومسؤول في "حزب الله"، بهدف التوسط لدى النظام السوري لتسوية أوضاع أشخاص كان يرفض عودتهم إلى قراهم في القلمون.

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وأشارت المصادر إلى أن النظام السوري يرفض عودة بعض الأشخاص الذين تضمنتهم القوائم إلى قراهم في القلمون، من غير محاكمات أو توقيفات، كونه يتهمهم بارتكاب جرائم، وهو ما زاد خطة عودتهم تعقيداً، حيث باتوا أمام سيناريو ترحيل ثالث من الرحيبة، في حال خضعت البلدة لأي تسوية مستقبلية مع النظام.