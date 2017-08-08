صحف اليوم
08 آب 2017 - 22:49
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الخطوات التنفيذية للمعركة...اكتملت

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الخطوات التنفيذية للمعركة...اكتملت
أكّدت مصادر واسعة الاطّلاع لـ"الجمهورية" أنّ "الخطوات العملية التنفيذية لِما وصَفتها المعركة الحتمية في جرود رأس بعلبك والقاع قد اكتملت جدّيا، أمّا في ما خصّ بدءَ المعركة فهذا ما سيُخبر عن نفسه بنفسه". 
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