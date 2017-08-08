الخطوات التنفيذية للمعركة...اكتملت

أكّدت مصادر واسعة الاطّلاع لـأنّ "الخطوات العملية التنفيذية لِما وصَفتها المعركة الحتمية في جرود رأس بعلبك والقاع قد اكتملت جدّيا، أمّا في ما خصّ بدءَ المعركة فهذا ما سيُخبر عن نفسه بنفسه".