صحف اليوم
08 آب 2017 - 22:49
08/08/2017 22:49:40
الخطوات التنفيذية للمعركة...اكتملت
المعركة الحتمية في جرود رأس بعلبك والقاع
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LBCI News Lebanon
أكّدت مصادر واسعة الاطّلاع لـ
"الجمهورية"
أنّ "الخطوات العملية التنفيذية لِما وصَفتها المعركة الحتمية في جرود رأس بعلبك والقاع قد اكتملت جدّيا، أمّا في ما خصّ بدءَ المعركة فهذا ما سيُخبر عن نفسه بنفسه".
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