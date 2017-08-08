صحف اليوم
08 آب 2017 - 22:54
08/08/2017 22:54:54
القوات: التواصل مع النظام السوري مرفوض
القوات تعتبر ان النظام السوري مُدان من شعبه
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LBCI News Lebanon
شدَّدت مصادر "القوات اللبنانية" لـ
"الجمهورية"
على أنّ "التواصل مع النظام السوري مرفوض، ولن يتمّ ولن يحصل، فالنظام السوري مُدان من شعبِه قبل أيّ طرف آخر، ومُدان كذلك من الشعب اللبناني".
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