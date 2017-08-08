القوات: التواصل مع النظام السوري مرفوض

شدَّدت مصادر "القوات اللبنانية" لـعلى أنّ "التواصل مع النظام السوري مرفوض، ولن يتمّ ولن يحصل، فالنظام السوري مُدان من شعبِه قبل أيّ طرف آخر، ومُدان كذلك من الشعب اللبناني".