صحف اليوم
08 آب 2017 - 22:54
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القوات: التواصل مع النظام السوري مرفوض

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القوات: التواصل مع النظام السوري مرفوض
شدَّدت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" على أنّ "التواصل مع النظام السوري مرفوض، ولن يتمّ ولن يحصل، فالنظام السوري مُدان من شعبِه قبل أيّ طرف آخر، ومُدان كذلك من الشعب اللبناني".
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