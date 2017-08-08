هذا ما طلبته واشنطن من الحريري

كشفت مصادر واسعة الاطلاع عن أهم نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للولايات المتحدة، منها طلب واشنطن من الحريري الموافقة على إدخال تعديلات جوهرية على القرار 1701 وزيادة عديد القوات الدولية المنتشرة في لبنان، وتوسيع انتشار ومهمات قوات الطوارئ الدولية، وزيادة وتكثيف انتشار القوى العسكرية والأمنية اللبنانية.

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وبحسب ما اشارت المصادر لصحيفة "الاخبار" فقد طلبت واشنطن بتعديل المهمات المباشرة للقوات الدولية في مناطق انتشارها جنوب نهر الليطاني، لتشمل قيام القوات الدولية بالخطوات الكفيلة بمنع وجود مسلحين وأسلحة في هذه المنطقة.