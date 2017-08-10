صحف اليوم
10 آب 2017 - 22:40
10/08/2017 22:40:00
هذا هو القرار الذي اتخذته قيادة المقاومة...
المقاومة اللبنانية اتخذت قراراً نهائياً لا عودة عنه...
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LBCI News Lebanon
علمت صحيفة "
الاخبار
" أن قيادة المقاومة اللبنانية اتخذت قراراً نهائياً لا عودة عنه، وهو القيام بعمليات عسكرية مكثفة وشاملة في كل الأمكنة التي توجد فيها، وأن قيادة المقاومة لن تقبل باستنزاف الجيش اللبناني أو جرّه الى كمائن تؤدي الى خسائر بشرية كبيرة في صفوفه، وسوف تقوم بكل ما تراه مناسباً لمساعدة الجيش على تحقيق انتصار حاسم بأقل الخسائر الممكنة.
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