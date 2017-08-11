الجيش أنجز "خطط" المعركة: لسنا بحاجة لأحد

أعلنت مصادر عسكرية رفيعة لصحيفة "المستقبل" أن " الجيش أنجز "خطط" المعركة ويمتلك من القدرات القتالية جواً وبراً ما يجعله واثقا من أنه ليس بحاجة لمساعدة أحد لا محلياً ولا وعربياً ولا دولياً."

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وأوضحت المصادر أنّ "الجيش وضع خططه العسكرية الكاملة للمعركة وينتظر من قائده تحديد "ساعة الصفر" وفقاً لظروف الميدان لتحرير وتطهير جرود السلسلة الشرقية من الوجود الإرهابي"، مشددة على أنّ «خوض المعركة غير مرتبط بأي مفاوضات من هنا أو انسحابات من هناك إنما بقرار تتخذه وتحدد توقيته وطبيعته قيادة المؤسسة العسكرية وحدها دون سواها".