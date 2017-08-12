صحف اليوم 12 آب 2017 - 22:41 12/08/2017 22:41:20 الحريري: سيكون للبنانيين 24 ساعة كهرباء بغضون شهرين

الحريري أكد أن ما سيقوم به الجيش اللبناني في جرود القاع ورأس بعلبك هو حماية الحدود اللبنانية من داعش

Lebanon, news ,lbci ,أخبار كهرباء, الحريري,لبنان,الحريري أكد أن ما سيقوم به الجيش اللبناني في جرود القاع ورأس بعلبك هو حماية الحدود اللبنانية من داعش

LBCI News Lebanon



الإعلان

ونقلت مصادر سياسية لصحيفة "الحياة" عن الحريري تأكيده أن ما سيقوم به الجيش اللبناني في جرود القاع ورأس بعلبك هو حماية الحدود اللبنانية من داعش، وأنه "لا يوجد أي تنسيق مع الجيش النظامي السوري الذي يدفع إرهابيي داعش نحو حدود لبنان، إذ إنه لا يمكن أن يحمي الحدود اللبنانية من هؤلاء الإرهابيين إلا الجيش اللبناني الذي من واجبه أن ينظف الحدود. فضربات الجيش السوري في أراضيه ضد داعش هي قراره في حين أن الجيش اللبناني لن ينسق ولا يعمل مع الجيش السوري. مهمة الجيش اللبناني أن يدافع عن أراضيه". أما بالنسبة إلى زيارة وزير الصناعة حسين الحاج حسن دمشق، فتنقل المصادر السياسية عن الحريري قوله إنها زيارة لا تمثل الدولة وإنه ليس مكلفاً بمهمة من مجلس الوزراء، فحزب الله يحارب في سوريا ومسؤولوه يتنقلون فيها باستمرار ويعيشون في سورية.



ونقلت المصادر السياسية عن الحريري أن في غضون شهرين سيكون للشعب اللبناني ٢٤ ساعة كهرباء وأن التأخير كان سببه الوقت الذي استغرق لمناقشة القانون الانتخابي. ذكرت مصادر لبنانية، عشية زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الكويت ولقاء أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح، أنه سيبلغ الجانب الكويتي أنه "يجب ألا يدفع لبنان ثمن ما تقوم به بعض المجموعات المخربة والمسيئة"، في إشارة إلى اتهام القضاء الكويتي حزب الله بتدريب وتسليح وتمويل خلية "العبدلي"، وفق ما جاء في رسالة من الحكومة الكويتية إلى الحكومة اللبنانية.ونقلت مصادر سياسية لصحيفة "الحياة" عن الحريري تأكيده أن ما سيقوم به الجيش اللبناني في جرود القاع ورأس بعلبك هو حماية الحدود اللبنانية من داعش، وأنه "لا يوجد أي تنسيق مع الجيش النظامي السوري الذي يدفع إرهابيي داعش نحو حدود لبنان، إذ إنه لا يمكن أن يحمي الحدود اللبنانية من هؤلاء الإرهابيين إلا الجيش اللبناني الذي من واجبه أن ينظف الحدود. فضربات الجيش السوري في أراضيه ضد داعش هي قراره في حين أن الجيش اللبناني لن ينسق ولا يعمل مع الجيش السوري. مهمة الجيش اللبناني أن يدافع عن أراضيه". أما بالنسبة إلى زيارة وزير الصناعة حسين الحاج حسن دمشق، فتنقل المصادر السياسية عن الحريري قوله إنها زيارة لا تمثل الدولة وإنه ليس مكلفاً بمهمة من مجلس الوزراء، فحزب الله يحارب في سوريا ومسؤولوه يتنقلون فيها باستمرار ويعيشون في سورية.ونقلت المصادر السياسية عن الحريري أن في غضون شهرين سيكون للشعب اللبناني ٢٤ ساعة كهرباء وأن التأخير كان سببه الوقت الذي استغرق لمناقشة القانون الانتخابي. *** للاطلاع على المقال كاملا اضغط هنا