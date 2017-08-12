الرئيس عون الى فرنسا...أول زيارة لرئيس أجنبي لماكرون منذ توليه الرئاسة

الإعلان

توقعت مصادر لصحيفة "الحياة" أن يقوم رئيس الحكومة سعد الحريري في ٣١ آب الحالي بزيارة عمل لفرنسا يلتقي خلالها رئيسها إيمانويل ماكرون ويبحث معه المساعدات للجيش اللبناني، إضافة إلى دعم فرنسا ودول أوروبية أخرى لبنان في مؤتمر اقتصادي لاحق يخصص لمساعدة لبنان في تحمل عبء وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أرضه، من طريق استثمارات لتحسين بنيته التحتية ودفع نموه إلى مستويات تمكنه من تحمل هذا العبء.وتلي زيارة الحريري باريس زيارة دولة يقوم بها الرئيس ميشال عون لماكرون في الأسبوع الأخير من أيلول تكون أول زيارة دولة لرئيس أجنبي لماكرون منذ توليه الرئاسة.