أسباب تعثر اتفاق ترحيل "سرايا أهل الشام"...وما علاقة "أبو طه" بما حصل؟

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تعددت الروايات حول سبب تعثّر اتفاق انتقال مسلحي "سرايا أهل الشام" من مراكزهم في وادي حميد إلى سوريا مع عدد من أهاليهم ومن النازحين في عرسال.وفيما تردد أن معالجة التعثّر في تنفيذ الاتفاق لمغادرة هؤلاء قد تتطلّب 48 ساعة، أشارت مصادر قيادية في "سرايا أهل الشام" لصحيفة "الحياة" الى أن المفاوضات تجمدت نهار أمس. وفيما اعتبرت مصادر إعلامية مقربة من "حزب الله" أن سبب التعثّر هو رفض سرايا أهل الشام الخروج بالباصات وأصرارها على الخروج بسياراتها اكد أحد قياديي سرايا أهل الشام لـ "الحياة" أن "السبب الأساس، إضافة إلى ذلك، هو إصرار حزب الله والنظام السوري على انتقالهم إلى عسال الورد في القلمون الغربي وليس إلى الرحيبة في القلمون الشرقي، وفق ما كان اتفق عليه في مفاوضات الأيام السابقة."كما لفت القيادي الى أن "سبباً آخر أخّر تطبيق الاتفاق هو الإصرار على أن يتقدم قافلة العودة رجل الأعمال السوري أبو طه وهو من عسال الورد (قاد مفاوضات سابقة لعودة نازحين إلى عسال الورد) وإلا لن يخرج أحد من البلدة".