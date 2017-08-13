ماذا سيقول الرئيس عون في بداية اللقاء الحواري؟

سيقدّم عون في نهاية كلمته بعضَ الأفكار والمقترحات التي توصّل إليها

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LBCI News Lebanon

الجمهورية" أنه ستكون لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة في بداية اللقاء الحواري اليوم في بعبدا، يَشرح فيها الظروف التي أملَت عليه هذه الخطوةَ وما أراده منها. كشفت معلومات لـ"" أنه ستكون لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة في بداية اللقاء الحواري اليوم في بعبدا، يَشرح فيها الظروف التي أملَت عليه هذه الخطوةَ وما أراده منها.

وسيقدّم عون في نهاية كلمته بعضَ الأفكار والمقترحات التي توصّل إليها، ليس بهدف إملائها على المجتمعين بمقدار ما هي لتصويب الحوار وتنظيمه ليأتي بالنتائج المرجوّة منه ولئلّا يتحوّل "حفلة زجل"، في اعتبار أنّ على الجميع التراجع عن مواقفهم المتصلبة للوصول الى النتائج الإيجابية التي ترضيهم وتُوائم بين مصلحة الماليّة العامة وحقوق المستفيدين من السلسلة من المدنيّين والعسكريين.