صحف اليوم
13 آب 2017 - 22:44
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بري ليس متشائماً

رئيس مجلس النواب مع السير في السلسلة... Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميشال عون, لبنان, سلسلة الرتب والرواتب,نبيه بري,رئيس مجلس النواب مع السير في السلسلة...
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بري ليس متشائماً
اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه ليس متشائماً في ما يتعلق بقانون سلسلة الرتب والرواتب، فضلاً عن أنّه لا يرى أنّ مِن المعقول أن يردّ رئيس الجمهورية هذا القانون إلى المجلس، قائلا "أنا مع السير في السلسلة، وإذا ما وجِد هناك أيّ خَللٍ فيها فيمكن أن يناقَش ويعدَّل لاحقاً أسوةً بما هي الحال راهناً في موضوع قانون الانتخاب".
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وأشار بري أمام زوّاره أمس إلى "أنّ هناك ضغوطاً يمارسها البعض من هيئات اقتصادية ومصرفية وما إلى ذلك" لتعطيل قانون السلسلة، سائلا "لكي لا تتحمّل السلسلة وِزر ما يقول به البعض من رفعِ أسعارٍ وأقساطٍ وغير ذلك نسأل كم من المرّات أقدَمت بعض المدارس على زيادة الأقساط قبل إقرار قانون السلسلة، فهل كانت هناك سلسلة؟"، معتبرا "إنّهم الآن يتذرّعون بالسلسلة ويزيدون الأقساط ويجعلونها غطاءً لكسبِ مزيدٍ من المال على حساب الناس"، بحسب ما نقلت "الجمهورية".
 
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