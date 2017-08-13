بري ليس متشائماً

رئيس مجلس النواب مع السير في السلسلة...

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LBCI News Lebanon

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه ليس متشائماً في ما يتعلق بقانون سلسلة الرتب والرواتب، فضلاً عن أنّه لا يرى أنّ مِن المعقول أن يردّ رئيس الجمهورية هذا القانون إلى المجلس، قائلا "أنا مع السير في السلسلة، وإذا ما وجِد هناك أيّ خَللٍ فيها فيمكن أن يناقَش ويعدَّل لاحقاً أسوةً بما هي الحال راهناً في موضوع قانون الانتخاب".

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