الموقف الكويتي تبلور...قبل زيارة الحريري

أكدت معلوماتأن الموقف الكويتي تجاه لبنان كان قد تبلور قبل زيارة الحريري، خصوصاً مع الاتصالات التي أجراها الرئيس نبيه برّي بالجانب الكويتي، معرباً عن وقوف لبنان إلى جانب الكويت وتوضيح موقف حزب الله وحرصه على أمن الكويت.