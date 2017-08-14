صحف اليوم
14 آب 2017 - 23:38
14/08/2017 23:38:32
الموقف الكويتي تبلور...قبل زيارة الحريري
الموقف الكويتي تجاه لبنان...
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LBCI News Lebanon
أكدت معلومات
"الأخبار"
أن الموقف الكويتي تجاه لبنان كان قد تبلور قبل زيارة الحريري، خصوصاً مع الاتصالات التي أجراها الرئيس نبيه برّي بالجانب الكويتي، معرباً عن وقوف لبنان إلى جانب الكويت وتوضيح موقف حزب الله وحرصه على أمن الكويت.
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