صحف اليوم
14 آب 2017 - 23:38
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الموقف الكويتي تبلور...قبل زيارة الحريري

الموقف الكويتي تجاه لبنان... Lebanon, news ,lbci ,أخبار بري, الكويت , العبدلي, حزب الله,الحريري,الموقف الكويتي تجاه لبنان...
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الموقف الكويتي تبلور...قبل زيارة الحريري
أكدت معلومات "الأخبار" أن الموقف الكويتي تجاه لبنان كان قد تبلور قبل زيارة الحريري، خصوصاً مع الاتصالات التي أجراها الرئيس نبيه برّي بالجانب الكويتي، معرباً عن وقوف لبنان إلى جانب الكويت وتوضيح موقف حزب الله وحرصه على أمن الكويت. 
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