صحف اليوم
15 آب 2017 - 00:29
15/08/2017 00:29:30
كنعان: اقتراحات القوانين ستكون جاهزة بحلول صباح الغد
اقتراحات القوانين ستكون جاهزة غدا
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LBCI News Lebanon
أوضح النائب ابراهيم كنعان لـ
"المستقبل"
أنّ اقتراحات القوانين التي يُعدها مع خليل ستكون جاهزة بحلول صباح الغد وستُعنى بمعالجة الثغرات على مختلف جوانبها سواء النقابية أو المطلبية أو المالية.
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