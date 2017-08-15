صحف اليوم
15 آب 2017 - 00:29
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كنعان: اقتراحات القوانين ستكون جاهزة بحلول صباح الغد

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كنعان: اقتراحات القوانين ستكون جاهزة بحلول صباح الغد
أوضح النائب ابراهيم كنعان لـ"المستقبل" أنّ اقتراحات القوانين التي يُعدها مع خليل ستكون جاهزة بحلول صباح الغد وستُعنى بمعالجة الثغرات على مختلف جوانبها سواء النقابية أو المطلبية أو المالية. 
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