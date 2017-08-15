كنعان: اقتراحات القوانين ستكون جاهزة بحلول صباح الغد

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أوضح النائب ابراهيم كنعان لـأنّ اقتراحات القوانين التي يُعدها مع خليل ستكون جاهزة بحلول صباح الغد وستُعنى بمعالجة الثغرات على مختلف جوانبها سواء النقابية أو المطلبية أو المالية.