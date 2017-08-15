صحف اليوم
15 آب 2017 - 23:19
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كنعان: القضية اصبحت تقنية

لماذا لم يصبح قانون السلسلة الصادر عن المجلس النيابي نافذاً؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الضرائب, سلسلة الرتب والرواتب,ابراهيم كنعان,لماذا لم يصبح قانون السلسلة الصادر عن المجلس النيابي نافذاً؟
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كنعان: القضية اصبحت تقنية
اوضح النائب ابراهيم كنعان لصحيفة "الحياة" ان قانون السلسلة الصادر عن المجلس النيابي، لم يصبح نافذاً لأنه لم يصدر في الجريدة الرسمية ولأن اقتراحات القوانين التي تدخل عليه تعديلات تتطلب أن يصبح نافذاً أولاً، لافتاً "الى ان القضية اصبحت تقنية".
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