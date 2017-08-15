كنعان: القضية اصبحت تقنية

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اوضح النائب ابراهيم كنعان لصحيفةان قانون السلسلة الصادر عن المجلس النيابي، لم يصبح نافذاً لأنه لم يصدر في الجريدة الرسمية ولأن اقتراحات القوانين التي تدخل عليه تعديلات تتطلب أن يصبح نافذاً أولاً، لافتاً "الى ان القضية اصبحت تقنية".