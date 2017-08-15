صحف اليوم
15 آب 2017 - 23:19
15/08/2017 23:19:38
كنعان: القضية اصبحت تقنية
لماذا لم يصبح قانون السلسلة الصادر عن المجلس النيابي نافذاً؟
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LBCI News Lebanon
اوضح النائب ابراهيم كنعان لصحيفة
"الحياة"
ان قانون السلسلة الصادر عن المجلس النيابي، لم يصبح نافذاً لأنه لم يصدر في الجريدة الرسمية ولأن اقتراحات القوانين التي تدخل عليه تعديلات تتطلب أن يصبح نافذاً أولاً، لافتاً "الى ان القضية اصبحت تقنية".
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