صحف اليوم
15 آب 2017 - 23:42
15/08/2017 23:42:58
خبراء اميركيون وبريطانيون في الرياق...هل لهم علاقة بمعركة الجيش؟
ما سبب وجودهم داخل القاعدة العسكرية الجوية في منطقة رياق؟
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LBCI News Lebanon
أعلن مصدر عسكري لصحيفة
"الشرق الاوسط"
أنه لا يزال عدد من الخبراء الأميركيين والبريطانيين موجودين داخل القاعدة العسكرية الجوية في منطقة رياق، مؤكدا أنه "لا علاقة لهؤلاء الخبراء بمعركة الجيش ضد داعش إطلاقاً ووجودهم مرتبط بتقديم التدريب."
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