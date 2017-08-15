صحف اليوم
15 آب 2017 - 23:42
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خبراء اميركيون وبريطانيون في الرياق...هل لهم علاقة بمعركة الجيش؟

ما سبب وجودهم داخل القاعدة العسكرية الجوية في منطقة رياق؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار داعش, الجيش اللبناني, رياق,قاعدة عسكرية جوية,ما سبب وجودهم داخل القاعدة العسكرية الجوية في منطقة رياق؟
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خبراء اميركيون وبريطانيون في الرياق...هل لهم علاقة بمعركة الجيش؟
أعلن مصدر عسكري لصحيفة "الشرق الاوسط" أنه لا يزال عدد من الخبراء الأميركيين والبريطانيين موجودين داخل القاعدة العسكرية الجوية في منطقة رياق، مؤكدا أنه "لا علاقة لهؤلاء الخبراء بمعركة الجيش ضد داعش إطلاقاً ووجودهم مرتبط بتقديم التدريب."
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