خبراء اميركيون وبريطانيون في الرياق...هل لهم علاقة بمعركة الجيش؟

أعلن مصدر عسكري لصحيفةأنه لا يزال عدد من الخبراء الأميركيين والبريطانيين موجودين داخل القاعدة العسكرية الجوية في منطقة رياق، مؤكدا أنه "لا علاقة لهؤلاء الخبراء بمعركة الجيش ضد داعش إطلاقاً ووجودهم مرتبط بتقديم التدريب."