صحف اليوم 16 آب 2017 - 23:09 16/08/2017 23:09:39 مرجع مالي لـ"الجمهورية": السلسلة الجديدة أُقِرّت وباتت أمراً واقعاً

ما أُنجِز على مستوى قانون السلسلة لن يكون له أيّ انعكاسات سلبية على الاقتصاد

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LBCI News Lebanon





واعتبَر لصحيفة "

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وردّاً على القول إنّ ضخَّ 1200 مليار ليرة في السوق المالية من خلال السلسلة سينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية في البلاد، قال المرجع المالي "إنّ هذه الحركة رهنٌ بالإنتاجية خصوصاً". كشَف مرجع مالي كبير أنّ "ما أُنجِز على مستوى قانون السلسلة لن يكون له أيّ انعكاسات سلبية على الاقتصاد، وأنّها خطوة لا بدّ منها لتصحيح الخللِ الحاصل وتوفير حقوقٍ مكتسَبة لموظفي القطاع العام".واعتبَر لصحيفة " الجمهورية " أنّ "السلسلة الجديدة أُقِرّت وباتت أمراً واقعاً وانتقلَ بموجب القانون الجديد للضرائب ما نسبتُه 2,5 من الناتج المحلي من القطاع الخاص إلى القطاع العام، علماً أنّ هذه الأموال هي في أيدٍ أمينة ومحميّة، خصوصاً أنّ مختلف التدابير الضرورية لتخفيض العجز في الموازنة المطلوبة ستُتَّخذ، وكلّ شيءٍ في أوانه".وردّاً على القول إنّ ضخَّ 1200 مليار ليرة في السوق المالية من خلال السلسلة سينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية في البلاد، قال المرجع المالي "إنّ هذه الحركة رهنٌ بالإنتاجية خصوصاً".