صحف اليوم 16 آب 2017 - 23:32 16/08/2017 23:32:34 رياض سلامة لـ"المستقبل": أتوقع تحقيق إيجابيات اقتصادية كبيرة في البلد

لبنان يملك من المقوّمات ما يسمح لي بأن أؤكد عدم حصول أي انهيار

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LBCI News Lebanon





سلامة الذي أبدى تفاؤلاً اقتصادياً مقروناً بوقائع سياسية وتطلعات نهضوية تنموية، قال لصحيفة "

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ورداً على سؤال، أجاب الحاكم: "مع احترامي للجميع بما في ذلك بعض مجموعات الضغط التي "تبشّر" بانهيارات اقتصادية، لبنان يملك من المقوّمات ما يسمح لي بأن أؤكد عدم حصول أي انهيار لا في الليرة ولا في الاقتصاد"، منبهاً إلى كون بعض ما يُنشر بخلاف ذلك "لا يتطابق مع الحقائق والأرقام". اعتبر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أن "ما يريح السوق بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب هو تخفيض العجز في الموازنة العامة وعندها أتوقع تحقيق إيجابيات اقتصادية كبيرة في البلد".سلامة الذي أبدى تفاؤلاً اقتصادياً مقروناً بوقائع سياسية وتطلعات نهضوية تنموية، قال لصحيفة " المستقبل ": "مع انطلاقة عهد جديد برئاسة فخامة الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة جديدة برئاسة دولة الرئيس الحريري تسعى لتفعيل مشاريع البنى التحتية، أضحى الجو في البلد مؤاتياً ومساعداً لتحقيق نمو أفضل"، لافتاً في هذا السياق إلى أنّ "نجاح الحكومة في الاستحصال على تمويل لتنفيذ هذه المشاريع من شأنه أن يتيح عودة الارتفاع إلى النمو بنسب من المتوقع أن تكون بحدود الـ2,5%".ورداً على سؤال، أجاب الحاكم: "مع احترامي للجميع بما في ذلك بعض مجموعات الضغط التي "تبشّر" بانهيارات اقتصادية، لبنان يملك من المقوّمات ما يسمح لي بأن أؤكد عدم حصول أي انهيار لا في الليرة ولا في الاقتصاد"، منبهاً إلى كون بعض ما يُنشر بخلاف ذلك "لا يتطابق مع الحقائق والأرقام".