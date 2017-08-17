مصدر عسكري: وتيرة القصف تشتد حسب متطلبات المعركة

أوضح مصدر عسكري رفيع لـأن "وتيرة القصف في القاع ورأس بعلبك تشتدّ حسب متطلبات المعركة، والجيش يستخدم سلاح المدفعية الثقيلة والطيران، ويحقّق إصابات مباشرة، ويَظهر ذلك من خلال الخسائر التي يتكبّدها "داعش".