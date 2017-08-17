صحف اليوم
17 آب 2017 - 23:10
17/08/2017 23:10:01
مصدر عسكري: وتيرة القصف تشتد حسب متطلبات المعركة
الوحدات العسكرية المنتشرة بشكل كثيف باتت على أهبة الاستعداد
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LBCI News Lebanon
أوضح مصدر عسكري رفيع لـ
"الجمهورية"
أن "وتيرة القصف في القاع ورأس بعلبك تشتدّ حسب متطلبات المعركة، والجيش يستخدم سلاح المدفعية الثقيلة والطيران، ويحقّق إصابات مباشرة، ويَظهر ذلك من خلال الخسائر التي يتكبّدها "داعش".
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