صحف اليوم
17 آب 2017 - 23:10
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مصدر عسكري: وتيرة القصف تشتد حسب متطلبات المعركة

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مصدر عسكري: وتيرة القصف تشتد حسب متطلبات المعركة
أوضح مصدر عسكري رفيع لـ"الجمهورية" أن "وتيرة القصف في القاع ورأس بعلبك تشتدّ حسب متطلبات المعركة، والجيش يستخدم سلاح المدفعية الثقيلة والطيران، ويحقّق إصابات مباشرة، ويَظهر ذلك من خلال الخسائر التي يتكبّدها "داعش".
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