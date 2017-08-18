صحف اليوم
18 آب 2017 - 00:20
18/08/2017 00:20:03
حاصباني: هدفنا تأمين الكهرباء بأرخص أسعار ممكنة
حاصباني يؤكد...دفتر الشروط خلال أسبوع
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LBCI News Lebanon
أشار نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لـ
"المستقبل"
، الى أنه "سيتم وضع دفتر شروط جديد خلال أسبوع، ومن ثم يحال الدفتر على دائرة المناقصات لإجراء إستدراج العروض، وإعطاء مهلة زمنية محددة للحصول على العروض وفضها ورفعها إلى مجلس الوزراء".
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