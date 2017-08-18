صحف اليوم
18 آب 2017 - 00:20
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حاصباني: هدفنا تأمين الكهرباء بأرخص أسعار ممكنة

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حاصباني: هدفنا تأمين الكهرباء بأرخص أسعار ممكنة
أشار نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لـ "المستقبل"، الى أنه "سيتم وضع دفتر شروط جديد خلال أسبوع، ومن ثم يحال الدفتر على دائرة المناقصات لإجراء إستدراج العروض، وإعطاء مهلة زمنية محددة للحصول على العروض وفضها ورفعها إلى مجلس الوزراء". 
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