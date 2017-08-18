حاصباني: هدفنا تأمين الكهرباء بأرخص أسعار ممكنة

أشار نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لـ، الى أنه "سيتم وضع دفتر شروط جديد خلال أسبوع، ومن ثم يحال الدفتر على دائرة المناقصات لإجراء إستدراج العروض، وإعطاء مهلة زمنية محددة للحصول على العروض وفضها ورفعها إلى مجلس الوزراء".