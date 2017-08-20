4 عوامل ساهمت في تقدم الجيش سريعا بمعركة "فجر الجرود"

تميّزَت الأيام الأولى من معركة "فجر الجرود" بسرعة تقدّمِ الجيش ميدانياً

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LBCI News Lebanon

الجمهورية" أنّ هذا التقدّم السريع حصَل نتيجة عوامل عدّة، أبرزُها: بعدما تميّزَت الأيام الأولى من معركة "فجر الجرود" بسرعة تقدّمِ الجيش ميدانياً، أكَّد مصدر عسكري لـ"" أنّ هذا التقدّم السريع حصَل نتيجة عوامل عدّة، أبرزُها:

• أوّلاً، التحضير الذي تمَّ على مدى الأشهر الماضية، ووضعُ خطة مدروسة، حيث لم يتأثّر الجيش بالضغط الذي حاوَل البعض ممارستَه عليه.

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• ثانياً، تصميمُ الجيش قيادةً وضبّاطاً وأفراداً على إنهاء الظاهرة الإرهابية التي هي بمثابة شوكةٍ في خاصرة لبنان.

• ثالثاً، الغطاءُ السياسيّ الداخلي الذي منِح للمؤسسة العسكرية، إضافةً إلى الثقة الدولية بأدائه.

• رابعاً، مفاعيل الدعمِ الأميركي والبريطاني للجيش، حيث إنّ الأسلحة الأميركية «"تفعل فِعلها" في الحرب الدائرة، كما أنّ أبراج المراقبة التي بناها البريطانيون ساهمت في كشفِ مواقع الإرهابيين.