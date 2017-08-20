اتصالات بين لبنان وبعض الدول... هل يتفق على وقف إطلاق النار؟

اتصالات بين لبنان وبعض الدول...

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LBCI News Lebanon

الجمهورية" أنّ الاتّصالات الجارية بين بيروت وبعض العواصم الإقليمية عبر مراجع أمنية، والتي يمثّل فيها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لبنان، تناوَلت إمكانَ التوصّل إلى وقفٍ للنار بين "داعش" والجيش اللبناني. كشفَت مصادر واسعة الاطّلاع قبَيل منتصف ليل أمس لـ"" أنّ الاتّصالات الجارية بين بيروت وبعض العواصم الإقليمية عبر مراجع أمنية، والتي يمثّل فيها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لبنان، تناوَلت إمكانَ التوصّل إلى وقفٍ للنار بين "داعش" والجيش اللبناني.

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وقالت هذه المصادر إنّ الردَّ اللبناني كان واضحاً وصريحاً عندما أكّد أنّه لا يرفض وقفاً للنار في المطلق، ولكنّ مفتاح الباب إلى مِثل هذه المفاوضات واحد، وهو يَكمن في إعطاء معلومات دقيقة عن مصير العسكريّين اللبنانيين المخطوفين لدى "داعش"، بعدما تبيَّنَ أنّ إفادات أسرى "داعش" السبت حول وجودِهم في مكانٍ ما مِن جرود عرسال لم تكن صحيحة.