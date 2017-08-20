صحف اليوم
20 آب 2017 - 23:07
20/08/2017 23:07:50
برّي نوّه بعملية "فجر الجرود"... وهذا ما قاله
بري نوّه بعملية "فجر الجرود"
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LBCI News Lebanon
نوَّه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس بعملية "فجر الجرود"، وقال: "إنّ الجيش يقوم بعمل بطوليّ ووطنيّ، ويحقّق إنجازاً كبيراً، خصوصاً أنّه يقاتل إرهابيين يخوضون معركة حياةٍ أو موت، وينتصر فيها"، بحسب ما نقلت
الجمهورية
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