صحف اليوم
20 آب 2017 - 23:07
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برّي نوّه بعملية "فجر الجرود"... وهذا ما قاله

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برّي نوّه بعملية &quot;فجر الجرود&quot;... وهذا ما قاله
نوَّه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس بعملية "فجر الجرود"، وقال: "إنّ الجيش يقوم بعمل بطوليّ ووطنيّ، ويحقّق إنجازاً كبيراً، خصوصاً أنّه يقاتل إرهابيين يخوضون معركة حياةٍ أو موت، وينتصر فيها"، بحسب ما نقلت الجمهورية.
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