برّي نوّه بعملية "فجر الجرود"... وهذا ما قاله

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نوَّه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس بعملية "فجر الجرود"، وقال: "إنّ الجيش يقوم بعمل بطوليّ ووطنيّ، ويحقّق إنجازاً كبيراً، خصوصاً أنّه يقاتل إرهابيين يخوضون معركة حياةٍ أو موت، وينتصر فيها"، بحسب ما نقلت