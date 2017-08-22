لقاء جعجع-سعادة...هل يمهد للقاء جعجع- فرنجية؟

زيارة سعادة إلى معراب تأتي في سياق التنسيق المتبادل بين "القوات" و"المردة"

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LBCI News Lebanon

علمت "الجمهورية" أنه لم يتمّ البحث، خلال الاجتماع الذي جمع الوزير السابق يوسف سعادة ورئيس حزب "القوات" سمير جعجع في معراب، في موضوع لقاءِ جعجع ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، كذلك لم يجرِ الحديث عن موضوع التحالف الانتخابي بين "القوات" و"المردة".

الجمهورية" إنّ زيارة سعادة إلى معراب تأتي في سياق التنسيق المتبادل بين "القوات" و"المردة" في ظِلِّ رغبة مشتركة في طيِّ الصفحة الخلافية الماضية والتأسيسِ لعلاقة يُصار فيها إلى تحييد الملفّات الخلافية أو تعطيل تأثيرها على علاقتهما المشتركة، رغم الخلاف على عناوين كبرى تبدأ بالمسألة السورية ولا تنتهي بالعلاقة مع "حزب الله". وأوضحت مصادر "القوات" لـ"إنّ زيارة سعادة إلى معراب تأتي في سياق التنسيق المتبادل بين "القوات" و"المردة" في ظِلِّ رغبة مشتركة في طيِّ الصفحة الخلافية الماضية والتأسيسِ لعلاقة يُصار فيها إلى تحييد الملفّات الخلافية أو تعطيل تأثيرها على علاقتهما المشتركة، رغم الخلاف على عناوين كبرى تبدأ بالمسألة السورية ولا تنتهي بالعلاقة مع "حزب الله".