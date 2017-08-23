الاتحاد العمالي يتحرّك لتصحيح الأجور في القطاع الخاص

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أثارت السلسلة الانتقادات لما تحمله من عبء على القطاع الخاص، سواء لتدني الأجور نسبة للقطاع العام، بالاضافة الى اقرار عدد كبير من الضرائب مما سيرفع هذا العبء على المواطن.وفي هذا السياق، أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ«» الخطوات التي يسعى الاتحاد الى اتباعها في المرحلة المقبلة، من خلال الروزنامة التالية: "سندعو فورا وسبق وحصل اتصال بوزارة العمل لانعقاد لجنة المؤشر، المؤلفة من وزير العمل رئيسًا، مدير عام وزارة العمل نائبًا للرئيس، ممثلين عن الدولة، واحدًا منهما من ادارة الاحصاء المركزي لتقديم مؤشر التضخم، ممثلين عن الهيئات الاقتصادية، وممثلين عن الاتحاد العمالي العام، وموظف من وزارة العمل المقرر لهذه اللجنة ككل".