انتحاري الجرود...كيف تحول من طالب هادئ الى "ابو دجانة"؟

كيف تحول العاشق لزميلته المتحررة الى متزمّت تكفيري؟

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LBCI News Lebanon

يصعب على كثر التصديق بأن "الطالب الهادئ والطيب" الذي تابع دراسته في ثانوية البابلية الرسمية المختلطة، قد يصبح "أبو دجانة"، المنسّق بين القلمون السوري والشمال اللبناني في «داعش»، وأن يتحول العاشق لزميلته المتحررة ومن يكتب لها قصائد الغزل متزمّتاً تكفيرياً.

الاخبار. يحمّل هؤلاء المسؤولية لبشير ب.، جاره الصيداوي الذي سكن مع عائلته في ضيعة العرب منذ سنوات. درس النميري في أزهر البقاع مع بشير. هناك تعرف إلى «متدينين» وأصبح عضواً في خلية من تسعة أشخاص خطّطت لاستهداف اليونيفيل وإطلاق صواريخ باتجاه فلسطين المحتلة واستهداف المدير العام الأسبق لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي، بحسب ما ذكرت