صحف اليوم
24 آب 2017 - 17:33
24/08/2017 17:33:38
نقطة الخلاف في مخيم عين الحلوة...
الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة ما زال هشاً
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LBCI News Lebanon
أبلغت مصادر فلسطينية لصحيفة
"الراي"
أن الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة ما زال هشاً.
وأكدت المصادر أن نقطة الخلاف ما زالت عالقة على استكمال عملية انتشار "القوة المشتركة" في حي الطيرة، إذ إن "فتح" لن تقوم بأي انسحاب منه.
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