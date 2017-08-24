نقطة الخلاف في مخيم عين الحلوة...

أبلغت مصادر فلسطينية لصحيفةأن الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة ما زال هشاً.وأكدت المصادر أن نقطة الخلاف ما زالت عالقة على استكمال عملية انتشار "القوة المشتركة" في حي الطيرة، إذ إن "فتح" لن تقوم بأي انسحاب منه.