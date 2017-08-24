صحف اليوم
24 آب 2017 - 17:33
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نقطة الخلاف في مخيم عين الحلوة...

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نقطة الخلاف في مخيم عين الحلوة...
أبلغت مصادر فلسطينية لصحيفة "الراي" أن الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة ما زال هشاً.

وأكدت المصادر أن نقطة الخلاف ما زالت عالقة على استكمال عملية انتشار "القوة المشتركة" في حي الطيرة، إذ إن "فتح" لن تقوم بأي انسحاب منه.
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