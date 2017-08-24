هذه اسباب زيارة السبهان الى بيروت...

اعتبرت مصادر، لصحيفة ""، أن عودة وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان الى بيروت بعد أشهر من زيارته الأخيرة، تدخل ضمن نطاق الزيارات التي تحاول المملكة من خلالها تظهير نفسها لاعباً أساسياً في لبنان، غير أن توقيتها الذي تزامن مع معركة الجرود زاد على ذلك هدفين آخرين. أولهما، القول بأن المملكة تدعم هذه المعركة، مع ما يتردّد من معلومات عن "إمكانية إعادة فتح ملف الهبة للجيش اللبناني، انطلاقاً من الثقة التي انتزعتها المؤسسة العسكرية عبر إثبات جدارتها في المعركة". وثانيهما، مرتبط بدخول سوريا في مرحلة انتقالية، إذ يؤكد السبهان أنه مع دخول سوريا هذه المرحلة، لن تكون المملكة خارج إطار الهندسة المخططة للمنطقة.