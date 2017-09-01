صحف اليوم
01 أيلول 2017 - 03:10
01/09/2017 03:10:08
بالصورة - النظام السوري يصادر ممتلكات الحريري
النظام السوري يصادر ممتلكات رئيس حكومة لبنان
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LBCI News Lebanon
كشفت مصادر سورية معارضة لـ"
الشرق الأوسط
"، أن سلطات دمشق أصدرت قراراً بـ"مصادرة ممتلكات" رئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، في سوريا ونقلها إلى ملكية الدولة، وذلك بسبب اتهامه بـ"تهديد أمن القطر (سوريا) ومد الإرهابيين بالمال والسلاح".
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