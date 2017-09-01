بالصورة - النظام السوري يصادر ممتلكات الحريري

كشفت مصادر سورية معارضة لـ""، أن سلطات دمشق أصدرت قراراً بـ"مصادرة ممتلكات" رئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، في سوريا ونقلها إلى ملكية الدولة، وذلك بسبب اتهامه بـ"تهديد أمن القطر (سوريا) ومد الإرهابيين بالمال والسلاح".