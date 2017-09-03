صحف اليوم
03 أيلول 2017 - 00:36
03/09/2017 00:36:07
هذا هو موعد صدور فحوصات الـ DNA للعسكريين...
التعرّف الى جثامين 7 من العسكريين اللبنانيين الـ9
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LBCI News Lebanon
أعلن أهالي العسكريين لصحيفة
"الحياة"
انهم يتوقعون صدور فحوصات الـ DNA بعد غد الثلاثاء.
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وفي هذا السياق، اشار مصدر وزاري الى أنه تبلّغ أن فحوص الـ DNA أدّت حتى الأمس، إلى التعرّف الى جثامين 7 من العسكريين اللبنانيين الـ9.
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