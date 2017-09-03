صحف اليوم
03 أيلول 2017 - 00:36
Back

هذا هو موعد صدور فحوصات الـ DNA للعسكريين...

التعرّف الى جثامين 7 من العسكريين اللبنانيين الـ9 Lebanon, news ,lbci ,أخبار العسكريين, DNA,الحمض النووي, التعرّف الى جثامين 7 من العسكريين اللبنانيين الـ9
episodes
هذا هو موعد صدور فحوصات الـ DNA للعسكريين...
أعلن أهالي العسكريين لصحيفة "الحياة" انهم يتوقعون صدور فحوصات الـ DNA بعد غد الثلاثاء. 
الإعلان

وفي هذا السياق، اشار مصدر وزاري الى أنه تبلّغ أن فحوص الـ DNA أدّت حتى الأمس، إلى التعرّف الى جثامين 7 من العسكريين اللبنانيين الـ9. 
إقرأ أيضاً