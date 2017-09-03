هذا هو موعد صدور فحوصات الـ DNA للعسكريين...

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أعلن أهالي العسكريين لصحيفةانهم يتوقعون صدور فحوصات الـ DNA بعد غد الثلاثاء.وفي هذا السياق، اشار مصدر وزاري الى أنه تبلّغ أن فحوص الـ DNA أدّت حتى الأمس، إلى التعرّف الى جثامين 7 من العسكريين اللبنانيين الـ9.