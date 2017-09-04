ساعات على صدور نتائج الـ DNA للعسكريين المخطوفين

أكّدت مصادر مواكبة لموضوع صدور نتائج الـ DNA للعسكريين المخطوفين لصحيفة "الجمهورية" انّ ظهور النتائج بات وشيكاً جداً، والمسـألة يمكن ان تُقاس بالساعات لا أكثر، مشيرةً في الوقت ذاته الى انّها تلتقي مع ما قاله المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من انّ الجثامين الخاضعة لفحوص الـD N A، هي من شِبه المؤكد تعود للعسكريين الثمانية.

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يتوازى ذلك، مع معلومات ترجّح قربَ انطلاقِ عملية التحقيق التي دعا إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجلاء بعض الملابسات المحيطة بما جرى في 2 آب 2014 ومصير العسكريين.