هذا ما سيبحثه الحريري في موسكو...

دعم الجيش اللبناني مادة رئيسية في محادثات بوتين والحريري

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LBCI News Lebanon

أوضح عضو كتلة "المستقبل" النيابية، النائب عقاب صقر، أن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للعاصمة الروسية ستبحث الوضع اللبناني بشكل أساسي، باعتبار أن روسيا باتت لاعباً أساسياً في الشرق الأوسط والعالم العربي، لافتاً إلى أن الحريري يأمل في أن يصبّ الدور الروسي في صالح دول المنطقة وشعوبها، وأن ينعكس ذلك إيجاباً على روسيا نفسها، مشيراً إلى أن الحريري سيدفع بهذا الاتجاه.

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