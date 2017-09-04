هذا ما سيبحثه الحريري في موسكو...

أوضح عضو كتلة "المستقبل" النيابية، النائب عقاب صقر، أن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للعاصمة الروسية ستبحث الوضع اللبناني بشكل أساسي، باعتبار أن روسيا باتت لاعباً أساسياً في الشرق الأوسط والعالم العربي، لافتاً إلى أن الحريري يأمل في أن يصبّ الدور الروسي في صالح دول المنطقة وشعوبها، وأن ينعكس ذلك إيجاباً على روسيا نفسها، مشيراً إلى أن الحريري سيدفع بهذا الاتجاه.
وشدد صقر، في حديث لـ"الشرق الأوسط
"، على أهمية تحسين العلاقات الروسية مع لبنان، في إطار تحسين علاقاتها مع شعوب المنطقة، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء اللبناني سيدلي بدلوه في الملف السوري لأن لبنان يتأثر إلى حدٍ كبير بالأزمة السورية، وقد سبق له أن تعرّض لاحتلال من قبل النظام السوري.