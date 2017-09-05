تغريدة الوزير السعودي رسالة مباشرة الى الحريري؟

بعدما أحدثت تغريدة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان التباساً، قال مراقبون "صحيح انها تغريدة وليست بياناً رسمياً، وانها جاءت في سطر ونصف سطر، لكنّ مصدرها هو وزير مكلّف الشؤون الخليجية ومكلّف خصوصاً الشأن اللبناني، حيث كان السبهان في مهمة في لبنان منذ نحو عشرة ايام".
من جهتها، اعتبرت بعض المصادر المطّلعة لـ"الجمهورية
" انه لا يجوز التوقف كثيراً عند تغريدة السبهان "لأنها مجرد جرعة دعم لأصدقاء السعودية في لبنان الذين شعروا بالاحباط في الفترة الاخيرة".
في حين أنّ مصادر اخرى مطّلعة على حيثيات الداخل السعودي رأت في هذه التغريدة "رسالة مباشرة الى رئيس الحكومة سعد الحريري لكي يعيد النظر في مواقفه التسووية، سواء كانت سياسية او امنية او حتى اقتصادية مع فريق 8 آذار وخصوصاً مع "حزب الله" بعد الذي حصل في عرسال".