تغريدة الوزير السعودي رسالة مباشرة الى الحريري؟

تغريدة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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LBCI News Lebanon

بعدما أحدثت تغريدة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان التباساً، قال مراقبون "صحيح انها تغريدة وليست بياناً رسمياً، وانها جاءت في سطر ونصف سطر، لكنّ مصدرها هو وزير مكلّف الشؤون الخليجية ومكلّف خصوصاً الشأن اللبناني، حيث كان السبهان في مهمة في لبنان منذ نحو عشرة ايام".

الجمهورية" انه لا يجوز التوقف كثيراً عند تغريدة السبهان "لأنها مجرد جرعة دعم لأصدقاء السعودية في لبنان الذين شعروا بالاحباط في الفترة الاخيرة". من جهتها، اعتبرت بعض المصادر المطّلعة لـ"" انه لا يجوز التوقف كثيراً عند تغريدة السبهان "لأنها مجرد جرعة دعم لأصدقاء السعودية في لبنان الذين شعروا بالاحباط في الفترة الاخيرة".

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في حين أنّ مصادر اخرى مطّلعة على حيثيات الداخل السعودي رأت في هذه التغريدة "رسالة مباشرة الى رئيس الحكومة سعد الحريري لكي يعيد النظر في مواقفه التسووية، سواء كانت سياسية او امنية او حتى اقتصادية مع فريق 8 آذار وخصوصاً مع "حزب الله" بعد الذي حصل في عرسال".