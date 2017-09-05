مصادر المستقبل لـ"الجمهورية": كلام السبهان ردا على الموسوي

هكذا علقت مصادر المستقبل على التغريدة السعودية...

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LBCI News Lebanon

الجمهورية" كلام وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان "في إطار الرد على عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي الذي هاجم النظام السعودي واتهمه بـ"ارتكاب المجازر في اليمن" ودعا العالم المتحضّر إلى محاكمة آل سعود". أدرجت مصادر "المستقبل" في حديثها لـ"" كلام وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان "في إطار الرد على عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي الذي هاجم النظام السعودي واتهمه بـ"ارتكاب المجازر في اليمن" ودعا العالم المتحضّر إلى محاكمة آل سعود".

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فردّ عليه السبهان متّهماً "حزب الله" بـ"ارتكاب جرائم لا إنسانية في أمّتنا"، ومؤكداً "انّ دماء العرب غالية"، وبالتالي، تضيف المصادر: "لا يستطيع الحزب ان يعتقد انّ في إمكانه المسّ بدولة كبرى مثل المملكة العربية السعودية من دون أن يأتيه الرد المناسب".