بري: إنتظروا حرباً باردة من "ابو علي يونغ"

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا خوف على الحكومة، قائلا "شو بدنا أحسن من هيك حكومة!!".
وعلّق بري على التطورات الاقليمية والدولية الجارية، قائلا "إنتظروا حرباً باردة طويلة الامد أميركية ـ روسية ـ كورية حامية على الآخر من "ابو علي يونغ".
وعن قانون الضرائب المطعون به، نقلت صحيفة "الجمهورية
" عن بري، أنه لفت الى انهم في انتظار قرار المجلس الدستوري، مضيفا "يستطيع المجلس أن يُبطل القانون كله، او يطلب إبطال مواد فيه ويعتبرها مخالفة، او يطلب تعديل مواد أخرى. وبناء على ما يقرره المجلس الدستوري يأتي عمل المجلس النيابي في مقاربة المواد المعنية بما تَطلّبَته".