برّي: الانتخابات الفرعية "الله يرحمها"!

بري: ننتظر قرار المجلس الدستوري الذي يدرس القانون

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ضرائب, انتخابات,بري,بري: ننتظر قرار المجلس الدستوري الذي يدرس القانون

LBCI News Lebanon

أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أنه مخطئ من يعتقد أن مجرد الطعن أو إحالة الطعن إلى المجلس الدستوري بقانون الضرائب، يعني أن القانون قد تعطّل، وقال: "ننتظر قرار المجلس الدستوري الذي يدرس القانون، ويستطيع المجلس أن يبطل القانون أو يطلب تعديل مواد معينة، وبالتالي المجلس النيابي، وبناءً على ما يقرره المجلس الدستوري، سيقارب المسألة بما تتطلبها".

الإعلان

"الاخبار"، بأنه لن يتدخّل، بل سينتظر مآلات الأمور، مذكّراً بالضغوط التي تمارسها المصارف والمدارس الكاثوليكية. وجزم برّي، أمام زواره، بحسب ما نقلت عنه صحيفة"، بأنه لن يتدخّل، بل سينتظر مآلات الأمور، مذكّراً بالضغوط التي تمارسها المصارف والمدارس الكاثوليكية.

وحول الانتخابات الفرعية علّق قائلاً: "رحمة الله عليها".