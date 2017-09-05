برّي: الانتخابات الفرعية "الله يرحمها"!

أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أنه مخطئ من يعتقد أن مجرد الطعن أو إحالة الطعن إلى المجلس الدستوري بقانون الضرائب، يعني أن القانون قد تعطّل، وقال: "ننتظر قرار المجلس الدستوري الذي يدرس القانون، ويستطيع المجلس أن يبطل القانون أو يطلب تعديل مواد معينة، وبالتالي المجلس النيابي، وبناءً على ما يقرره المجلس الدستوري، سيقارب المسألة بما تتطلبها".
وجزم برّي، أمام زواره، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الاخبار
"، بأنه لن يتدخّل، بل سينتظر مآلات الأمور، مذكّراً بالضغوط التي تمارسها المصارف والمدارس الكاثوليكية.
وحول الانتخابات الفرعية علّق قائلاً: "رحمة الله عليها".