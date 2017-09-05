الأب عازار لـ"الديار": من واجب الدولة المساهمة بتعليم التلاميذ بالمدارس الخاصة

ازمة بين حماده والمدارس الخاصة

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LBCI News Lebanon

أكد أمين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار ان على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها حيث من واجبها المساهمة في تعليم التلاميذ في المدارس الخاصة، خصوصاً ان الدولة لم تقم بتحريك السلاسل منذ العام 2008 ولم تتطرق الى غلاء المعيشة بل عمدت الى فرض السلسلة بحيث لا تستطيع المدارس تأمين هذه الاموال ولا الاهل قادرون على دفع الزيادات المرهقة.

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