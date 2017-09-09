باسيل يمانع اعطاء قنصلية وازنة للقوات...

افادت مصادر مُتابعة لصحيفة، ان الوزير جبران باسيل "يمانع إعطاء قنصلية وازنة، من حيث عدد الجالية، للقوات اللبنانية. ولن يُلبّى طلبها الحصول على قنصلية ساو باولو أو لوس أنجلس".