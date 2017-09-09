صحف اليوم
09 أيلول 2017 - 01:51
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باسيل يمانع اعطاء قنصلية وازنة للقوات...

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باسيل يمانع اعطاء قنصلية وازنة للقوات...
افادت مصادر مُتابعة لصحيفة "الاخبار"، ان الوزير جبران باسيل "يمانع إعطاء قنصلية وازنة، من حيث عدد الجالية، للقوات اللبنانية. ولن يُلبّى طلبها الحصول على قنصلية ساو باولو أو لوس أنجلس".
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