صحف اليوم
09 أيلول 2017 - 01:51
09/09/2017 01:51:54
باسيل يمانع اعطاء قنصلية وازنة للقوات...
لن يُلبّى طلبها الحصول على قنصلية ساو باولو أو لوس أنجلس
Lebanon, news ,lbci ,أخبار القوات, جبران باسيل,قنصلية ساو باولو : قنصلية لوس أنجلس,لن يُلبّى طلبها الحصول على قنصلية ساو باولو أو لوس أنجلس
LBCI News Lebanon
افادت مصادر مُتابعة لصحيفة
"الاخبار"
، ان الوزير جبران باسيل "يمانع إعطاء قنصلية وازنة، من حيث عدد الجالية، للقوات اللبنانية. ولن يُلبّى طلبها الحصول على قنصلية ساو باولو أو لوس أنجلس".
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قنصلية ساو باولو : قنصلية لوس أنجلس
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