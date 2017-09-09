ريفي لـ”السياسة”: ممارسات إيران و”حزب الله” دمرت العالم العربي

ريفي يتحدث ل"السياسة" الكويتية

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LBCI News Lebanon

أكد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي أن اشتداد الحملة السعودية على إيران و”حزب الله”، تأتي في إطار الرد على ممارسات إيران وجماعاتها الإرهابية التي دمرت العالم العربي وأغرقته بالدماء والفوضى، مشدداً على أن بيان الرياض كان واضحاً في ضرورة مواجهة المخططات الإرهابية التي تريد استهداف العالم العربي وزعزعة استقراره، كما هي الحال في سورية والعراق واليمن ولبنان.

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