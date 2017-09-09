صحف اليوم
09 أيلول 2017 - 23:29
Back

بالارقام : هكذا ستتوزّع الأصوات في المتن

انتخابات 2018 على الابواب Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتن, اصوات ,انتخابات ,انتخابات 2018 على الابواب
episodes
بالارقام : هكذا ستتوزّع الأصوات في المتن

أفادت مصادر "متنية" مطلعة  لصحيفة "الانباء الكويتية" بأن هناك ثلاث لوائح متنافسة في دائرة المتن (8 نواب: 4 موارنة ـ 2 أرثوذكس ـ 1 كاثوليك ـ 1 أرمن:

 
الإعلان

1- لائحة التيار الوطني الحر وحلفائه: ابراهيم كنعان ـ ابراهيم الملاح ـ طانيوس حبيقة ـ نبيل نقولا (موارنة)، الياس بو صعب ـ غسان مخيبر (أرثوذكس)، إدي معلوف (كاثوليك)، هاغوب بقرادونيان (أرمن.)

 

2- لائحة تحالف الكتائب ـ ميشال المر، ومن أبرز رموزها: سامي الجميل ـ رازي الحاج (موارنة)، ميشال المر (أرثوذكس)، سلمان سماحة (كاثوليك).

 

3- لائحة القوات اللبنانية وحلفائها، ومن أبرز أعضائها: إدي أبي اللمع ـ سركيس سركيس (موارنة)، ملحم الرياشي (كاثوليك).

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا 

إقرأ أيضاً