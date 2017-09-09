كنعان لـ"الديار" : سأقدم الموازنة لـ"بري"

سألت صحيفة "الديار" رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان عن مصير السلسلة على ضوء الطعن بقانون الضرائب واعلان مجلس الوزراء ربطها بهذه الضرائب فقال: سنرى، فعلى ضوء صدور قرار المجلس الدستوري بقانون الايرادات تتبلور مواقف الكتل، وبالتالي كل الكلام سلبا او ايجاباً اليوم يقع في باب التكهنات.

الإعلان وحول تقرير لجنة المال المرتقب حول الموازنة، قال كنعان :" التقرير أنجز وسأقدمه لرئيس المجلس الاسبوع المقبل، ولكنني في المناسبة أنفي ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن وجهتي نظر بيني وبين وزير المال لانني لم ألمس هكذا أمر او موقف، علما ان التقرير لم يصله بعد".