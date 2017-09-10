صحف اليوم
10 أيلول 2017 - 22:42
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إتّفاق ضمني على التريُّث في السلسلة

شِبه اتّفاق على وجوب الحفاظ على المالية العامة بتلازمِ الضرائب مع السلسلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,سلسلة الرتب والرواتب, شِبه اتّفاق على وجوب الحفاظ على المالية العامة بتلازمِ الضرائب مع السلسلة
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إتّفاق ضمني على التريُّث في السلسلة
ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ صرفِ الرواتب على أساس السلسلة لشهر أيلول ليس محسوماً حتى الآن في انتظار تبلورِ مسار هذا الطعن  الذي قدّمه حزب الكتائب وخمسة نوّاب آخرين في شأن قانون الضرائب، علماً أنّ اتّفاقاً ضمنياً تمّ بين القوى السياسية خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ويقضي بالتريّث في البدء بدفعِ الرواتب على أساس السلسلة بعدما أبلغ وزير المال علي حسن خليل إلى المجلس أنه أعدّ الجداول. 
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وكان هناك شِبه اتّفاق على وجوب الحفاظ على المالية العامة بتلازمِ الضرائب مع السلسلة، بحيث إنه عندما يُقرّ الأوّل يبدأ الصرف.
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