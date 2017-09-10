أكد مصدر سياسي بارز أنّ التحقيق في قضية خطفِ العسكريين وقتلِهم في عرسال عام 2014 الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجب حصوله ولكن بموضوعية وليس بخلفية الافتراء على أحد".
وأضاف لصحيفة "الجمهورية
" :"للأسف هناك فريق في البلد يحاول تكبيرَ أيّ مسألة بدلاً من تصغيرها، وهناك مَن يكبّر المسألة لتصغيرها، ولكن في حالتنا الراهنة هناك مَن يضخّ إعلامياً وسياسياً، ليس تمجيداً بالجيش، وإنّما بهدف مصالح سياسية".
وردّاً على سؤال قال المصدر نفسُه: "الفتنة ممنوعة في لبنان على مستوى الداخل، أو بين الجيش و«حزب الله»، فهذا الأمر لن يحصل مع أنّ هناك مَن يتمنّى ذلك ليلاً ونهاراً".
وانتقد المصدر ما وصَفها "الطريقة الدعائية والاستعراضية" التي دُعِيَ فيها إلى التحقيق، وقال: "التحقيق يجب أن يحصل من حيث المبدأ، وهو ضروريّ لتقييم الإنجازات والإخفاقات ويُفترض أن يكون هناك حدٌّ أدنى من اعتماد الاحترام لأنفسِنا ولمؤسساتنا ولأسرار الدولة، وهنا أقول إنّ الجيش في معارك عرسال قام بكلّ ما هو مطلوب منه ولم يقصّر أبداً، ولذلك عودوا إلى محاضر مجلس الوزراء التي تُظهر كلّ الحقائق، وجميعُنا نَعلم ماذا حصل آنذاك، نحن مع فتحِ هذه المحاضر وكذلك مع فتحِ محاضر أُخرى لبعض الحوارات".