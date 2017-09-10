زهرا لـ"الشرق الاوسط": نهاية حزب الله بدأت منذ مشاركته في الحرب السورية

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حذّر النائب أنطوان زهرا من عودة الانقسامات في لبنان إلى ما قبل التسوية التي أدت إلى انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وتحقيق البعض مبتغاهم في فرض هيمنتهم على البلاد. ودعا إلى التوقف عن السجالات بشأن قضية العسكريين وترك القضاء يقوم بعمله بعيدا عن السياسة للوصول إلى الحقيقة.وفيما كرّر زهرا في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" رفض القوات اللبنانية التطبيع مع النظام السوري، اعتبر أن نهاية حزب الله بدأت منذ مشاركته في الحرب السورية وهي مستمرة مع الصفقة التي أبرمها مع داعش ومحاولته سرقة انتصار الجيش اللبناني، الأمر الذي ترك امتعاضا واستياء في أوساط الضباط من أعلى المستويات، بحسب قوله.ورأى زهرا ، أنه كي تصل التحقيقات في قضية مقتل العسكريين إلى الحقيقة يجب إبعاد السياسة عنها من أي جهة كانت، مضيفاً: "خطورة ما يحصل اليوم هو عودة الانقسامات في لبنان إلى ما كانت عليه قبل التسوية الرئاسية، أي هدف البعض في الاستئثار بالسلطة والبلد وهو ما لم ولن نقبل به".