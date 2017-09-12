عراجي: رمي الاتهامات جزافاً على قهوجي وسليمان وسلام ليس بريئاً

اكد النائب عاصم عراجي لصحيفةعن قضية معركة عرسال "ان رمي الاتهامات جزافا على قيادة الجيش السابقة وعلى الرئيسين السابقين سليمان وسلام، استباق فاضح للتحقيقات القضائية ويخفي في زواياه وبين ثناياه إيحاءات غير بريئة."