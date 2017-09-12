صحف اليوم
12 أيلول 2017 - 17:49
12/09/2017 17:49:38
عراجي: رمي الاتهامات جزافاً على قهوجي وسليمان وسلام ليس بريئاً
إيحاءات غير بريئة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار عرسال,عاصم عراجي,إيحاءات غير بريئة
LBCI News Lebanon
اكد النائب عاصم عراجي لصحيفة
"الأنباء"
عن قضية معركة عرسال "ان رمي الاتهامات جزافا على قيادة الجيش السابقة وعلى الرئيسين السابقين سليمان وسلام، استباق فاضح للتحقيقات القضائية ويخفي في زواياه وبين ثناياه إيحاءات غير بريئة."
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
صحف اليوم
عاصم عراجي
عرسال
إقرأ أيضاً