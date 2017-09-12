صحف اليوم
12 أيلول 2017 - 17:49
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عراجي: رمي الاتهامات جزافاً على قهوجي وسليمان وسلام ليس بريئاً

إيحاءات غير بريئة Lebanon, news ,lbci ,أخبار عرسال,عاصم عراجي,إيحاءات غير بريئة
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عراجي: رمي الاتهامات جزافاً على قهوجي وسليمان وسلام ليس بريئاً
اكد النائب عاصم عراجي لصحيفة "الأنباء" عن قضية معركة عرسال "ان رمي الاتهامات جزافا على قيادة الجيش السابقة وعلى الرئيسين السابقين سليمان وسلام، استباق فاضح للتحقيقات القضائية ويخفي في زواياه وبين ثناياه إيحاءات غير بريئة."
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