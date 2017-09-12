الجسر لـ"الجمهورية": لا ظروف متوافرة للقاء قريب بين نصرالله والحريري

استبعد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب سمير الجسر أيَّ لقاء قريب بين الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله والرئيس سعد الحريري ، مشدّداً على "أنّ ظروف وعوامل انعقادِ لقاءٍ كهذا غيرُ متوافرة". كذلك أكّد أنّه ليس على علمٍ بأيّ جلسة حوارية تُعقَد قريباً بين تيار "المستقبل" و"الحزب" استئنافاً للحوار المتوقّف بينهما منذ ستة أشهر.

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قال الجسر لـ"الجمهورية": "من المؤكّد أنّ الرئيس الحريري يتّخذ مواقف عقلانية وحكيمة، والأمر الاكثر عقلانية وفيه كثيرٌ من الواقعية السياسية هو وضعُ المسائل الخلافية جانباً والانصراف الى معالجة مصالح الناس، في حين انّ الخلافات السياسية كانت في السابق تطغى حتى على مصالح الناس."