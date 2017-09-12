صحف اليوم
12 أيلول 2017 - 23:26
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رئيس وزراء لبنان يوسط روسيا لترسيم الحدود مع سوريا

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رئيس وزراء لبنان يوسط روسيا لترسيم الحدود مع سوريا
أوضح  عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب محمد قباني انه إذا كان النظام يراهن على زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق لإعادة تفعيل اللجان المشتركة للترسيم، فإن هذه الزيارة لن تتكرر بالتأكيد، مؤكداً أن موسكو تستطيع أن تحل هذا الملف، مستنداً إلى أن النظام لا يستطيع رفض أي طلب لروسيا إذا كانت متجاوبة مع هذا المطلب، ولا يستطيع حتى أن يناقش بالموضوع.
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واشارت مصادر "المستقبل" لصحيفة "الشرق الاوسط"، الى أن الحريري سيثير مع المسؤولين الروس الطلب من النظام السوري إتمام عملية ترسيم وتحديد الحدود لأنه متوقف بين البلدين. 
 
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