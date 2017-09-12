رئيس وزراء لبنان يوسط روسيا لترسيم الحدود مع سوريا

ماذا في زيارة الحريري الى موسكو؟

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LBCI News Lebanon

أوضح عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب محمد قباني انه إذا كان النظام يراهن على زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق لإعادة تفعيل اللجان المشتركة للترسيم، فإن هذه الزيارة لن تتكرر بالتأكيد، مؤكداً أن موسكو تستطيع أن تحل هذا الملف، مستنداً إلى أن النظام لا يستطيع رفض أي طلب لروسيا إذا كانت متجاوبة مع هذا المطلب، ولا يستطيع حتى أن يناقش بالموضوع.

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