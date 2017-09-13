علوش لـ"السياسة": لا جدوى من عودة الحوار بين المستقبل وحزب الله

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أكد النائب السابق مصطفى علوش أن هناك "لقاءات داخل الحكومة بين تيار المستقبل وحزب الله لإدارة شؤون الدولة، أما أن يحصل لقاء صوري بين الرئيس سعد الحريري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ظل الخلافات الكبرى القائمة بين المستقبل وحزب الله وبين إيران والدول العربية الأخرى، فأعتقد أنه مضر بـ"تيار المستقبل".علوش داعياً عبر صحيفة "السياسة" الكويتية حزب الله إلى ابتكار حلول مناسبة للأزمة الاقتصادية، بدلاً من إطلاق العنتريات ورفع الصوت والاستمرار في سياسة الافتراءات والأضاليل.ولفت إلى أن لا جدوى من عودة الحوار بين المستقبل وحزب الله، لأنه يضر أيضاً بالطرف الأول ويجعله يتعرض عند جمهوره للمساءلة أكثر فأكثر.